Главный переговорщик по ядерной сделке с Ираном переброшен на украинский фронт

Самой загадочной фигурой, стоящей за переговорами в Стамбуле, является Майкл Антон. Официально он занимает должность директора по планированию политики в Государственном департаменте, но большинство изданий (от Politico до The National Interest) прогнозируют, что он станет директором Агентства национальной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии