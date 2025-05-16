Главный переговорщик по ядерной сделке с Ираном переброшен на украинский фронт

﻿﻿Самой загадочной фигурой, стоящей за переговорами в Стамбуле, является Майкл Антон. Официально он занимает должность директора по планированию политики в Государственном департаменте, но большинство изданий (от Politico до The National Interest) прогнозируют, что он станет директором Агентства национальной безопасности.