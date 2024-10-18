Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию

ШН

Шеин Никита

Пошли бы эти чехи лесом? Как сказал Фицо насчёт фонтана в Брюсселе , можно и их чешские ракеты, которыми хохлы обстреливают Россию, пустить по Карловому мосту в Злате Праге. Может, тогда ("братья" славяне) поумнеют?