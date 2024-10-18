Поражения ВСУ отрезвили чешскую дипломатию @ кадр из видео Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Русофобский курс Чехии дал слабину.
Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию
Комментарии
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Андрей
не рановато врагов запускать?
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17 час.
ШН
Шеин Никита
Пошли бы эти чехи лесом? Как сказал Фицо насчёт фонтана в Брюсселе , можно и их чешские ракеты, которыми хохлы обстреливают Россию, пустить по Карловому мосту в Злате Праге. Может, тогда ("братья" славяне) поумнеют?
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12 час.
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