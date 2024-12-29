Министр труда анонсировал увеличение пенсий россиян в феврале

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января для работающих и неработающих пенсионеров. При этом в феврале россиян ждет новое увеличение выплат — до уровня фактической инфляции на конец 2024 года, рассказал в беседе с ТАСС глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.