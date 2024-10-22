Петербург побил ночной температурный рекорд 2008 года

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в городе на Неве зафиксирована исторически теплая ночь на 22 октября, с температурой выше предыдущего максимума, благодаря атлантическому воздушному потоку.
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