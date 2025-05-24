Премьер-министр Польши: ВМС успешно вытеснили российский танкер Ирэн ОрлонскаяВоенно-морские силы Польши провели операцию в Балтийском море, нацелившись на российский танкер, который попал под санкции Европейского Союза.
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