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Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО

Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО

© AP Photo / Rick Scuteri РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

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