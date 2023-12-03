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Гончаренко о 0:1 от «Пари НН»: «Не первый матч, когда мы были ближе к победе, но очки в итоге не у нас»

«Обидное поражение. Не было моментов у соперника, а мы приближались к воротам, били. В концовке стали прижиматься, перестали контролировать мяч.

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