В Хорошево-Мневниках построили детсад на 350 мест

Новый детский сад на северо-западе Москвы, рассчитанный на 350 воспитанников, введен в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда: трудоустроиться в учреждении могут более 40 человек.
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