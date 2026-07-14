Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США

Сотрудничество России и США в космической сфере продолжается. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав фото совместной российско-американской космической миссии, стартующей с космодрома Байконур.
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