Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США

Сотрудничество России и США в космической сфере продолжается. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав фото совместной российско-американской космической миссии, стартующей с космодрома Байконур.