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Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США

Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США

Сотрудничество России и США в космической сфере продолжается. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав фото совместной российско-американской космической миссии, стартующей с космодрома Байконур.

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