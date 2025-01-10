Рынок спокойно отреагировал на санкции США против российской энергетики

Ограничения приведут к заметному росту издержек на транспортировку, считает эксперт Алексей Белогорьев Новые американские санкции против российского нефтегазового сектора, по мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, не обрушат мировой энергетический рынок.