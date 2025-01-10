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Петербургский дневник

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Рынок спокойно отреагировал на санкции США против российской энергетики

Рынок спокойно отреагировал на санкции США против российской энергетики

Ограничения приведут к заметному росту издержек на транспортировку, считает эксперт Алексей Белогорьев Новые американские санкции против российского нефтегазового сектора, по мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, не обрушат мировой энергетический рынок.

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