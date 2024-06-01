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    Уже смешно, что этот окурок даёт оценки! Надеюсь, Трампу уже доложили.Зеленский: Трамп ...
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Экс-агент ЦРУ Джиральди: решение Байдена по Киеву втягивает США в конфликт

Экс-агент ЦРУ Джиральди: решение Байдена по Киеву втягивает США в конфликт

Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Вооружённым силам Украины применять оружие производства США для по территории РФ постепенно втягивает Вашингтон в вооружённый конфликт, заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

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