Экс-агент ЦРУ Джиральди: решение Байдена по Киеву втягивает США в конфликт

Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Вооружённым силам Украины применять оружие производства США для по территории РФ постепенно втягивает Вашингтон в вооружённый конфликт, заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.
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