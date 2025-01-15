«Все заставлено»: что мешает спасателям тушить пожары в многоэтажках

Каждый человек с самого детства неоднократно читал и слушал правила пожарной безопасности. Но когда приходится сталкиваться с возгоранием в реальной жизни, паника лишает разума и мешает принять правильное решение — куда бежать и что делать.
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