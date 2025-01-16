В 2024 году производство водки в России выросло на 3%

Рост других спиртных напитков был значительнее: ликёроводочные изделия +28,6% до 18,1 млн дал, коньяк +10,2% до 9,7 млн дал, другие спиртные напитки +19,6% до 10,3 млн дал, общее производство спиртных напитков увеличилось на 8% до 120,9 млн дал.