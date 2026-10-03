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Бруну о Роналду: «Надеюсь, он не будет принимать решения сгоряча и не покинет сборную навсегда. Он вывел Португалию на новый уровень – при всем уважении к Эйсебио и Фигу»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш выразил надежду, что Криштиану Роналду еще вернется в национальную команду.

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