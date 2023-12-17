Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей"

Каков народ, такие и правители. Они привыкли жить под хозяевами и при потере оных начинают искать новых. Если им сапогом по морде не съездили, то они считают, что день прожили зря

Lora Некрасова

А чего это Люся посыпает голову пеплом, он ведь и сам активно участвовал в этом полном наборе глупостей. Люся, успокойся, снявши голову по волосам не плачут. Как сеанс психотерапии - снова поскакать, да и согреться можно притом.