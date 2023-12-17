"Мы вели себя, как глупая агрессивная еда. Еда, которая провоцирует", — Арестович признал, что Украина виновата в начале СВО Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей", что привело к вооруженному конфликту со всеми вытекающими последствиями.
Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей"
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Не сделала жыдяра а купила.
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14 час.
СА
Сергей Андросов
Каков народ, такие и правители. Они привыкли жить под хозяевами и при потере оных начинают искать новых. Если им сапогом по морде не съездили, то они считают, что день прожили зря
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10 час.
Lora Некрасова
А чего это Люся посыпает голову пеплом, он ведь и сам активно участвовал в этом полном наборе глупостей. Люся, успокойся, снявши голову по волосам не плачут. Как сеанс психотерапии - снова поскакать, да и согреться можно притом.
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2 час.
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