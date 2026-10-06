Таджикам и узбекам – зеленый свет. А христианам – бюрократический ад? Многодетные семьи чиновники выдавливают из России

Заявления о "зеленом коридоре" для носителей традиционных ценностей из Европы и США выглядят странно на фоне реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- У диаспор праздни...
- МНЕНИЕ ИСТОРИКА А...
- Эвакуация из Алеш...
Зато для среднеазиатов ,у нас зелёный коридор,им всё можно и никаких преград!!!!
Чиновничий аппарат -- враг русского народа?