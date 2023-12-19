«Караганде – 90 лет»: подведены итоги регионального конкурса мастеров сувениров

В Доме дружбы подвели итоги регионального конкурса мастеров сувениров к 90-летию Караганды. Гран-при удостоены две работы – панно Kazakhstan-Nomad и композиция из дерева «Угольная Караганда», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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