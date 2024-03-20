Google добавит в свое фитнес-приложение персонального чат-бота с ИИ

Американская корпорация Google разрабатывает новую большую языковую модель, которая будет давать советы по здоровью и фитнесу, что является частью более широкой кампании по разработке алгоритмов искусственного интеллекта для здоровья и роботов-врачей, пишет издание Quartz.
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