Папа римский Лев XIV заявил о недопустимости смертной казни

Папа Римский Лев XIV выступил с решительным осуждением смертной казни после того, как в США сорвалась процедура приведения приговора в исполнение, а власти страны заявили о намерении организовать прямую трансляцию подобных мероприятий.
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