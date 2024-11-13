В Германии увидели угрозу конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа

Избрание Дональда Трампа президентом США может представлять угрозу конкурентоспособности Евросоюза (ЕС) из-за того, предприниматели в странах-членах будут обременены обязательствами в сфере экологии и устойчивого развития в то время, как американские компании будут в еще большей степени их игнорировать.