🏺«Допросить» артефакт: как учёные извлекают информацию из древних находок? Каждый артефакт — будь то простой черепок или же изысканное украшение — несет ценную информацию о прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым