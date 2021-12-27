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Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Гейгер, Кобаяси, Гранеруд, Климов, Садреев выступят в квалификации

Сегодня в немецком Оберстдорфе пройдет квалификация первого этапа «Турне четырех трамплинов». За Россию выступят Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Илья Маньков.

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