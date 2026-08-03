Юриста Натаниэля Каллертона отстранили после видео с поцелуем в Центральном парке и лишили предложения о работе

В марте 2024 года американский юрист Натаниэль Каллертон, партнёр фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, был отстранён от исполнения служебных обязанностей после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он целуется с коллегой Келси Боренцвейг в Центральном парке Нью-Йорка.