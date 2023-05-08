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Как ВСУ намерены задействовать почти две сотни переданных им западных танков

Как ВСУ намерены задействовать почти две сотни переданных им западных танков

На протяжении последних шести месяцев Украина собирает «танковый кулак» из западных поставок техники для проведения масштабного контрнаступления.

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