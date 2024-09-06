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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» следит за Раантой и может предложить ему пробный контракт

Канадский клуб следит за 35-летним голкипером и может предложить ему пробный контракт, сообщает Pro Hockey Rumors со ссылкой на Sportsnet.

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