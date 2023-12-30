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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горан Драгич готовится к завершению карьеры. В августе планирует прощальное мероприятие в Словении

Знаменитый словенский разыгрывающий планирует провести 2-дневное прощальное мероприятие в Любляне 24 августа.

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