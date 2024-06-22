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20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

Очень многим людям нравятся змеи и питоны, а может даже анаконды, ведь они такие красивые и большие. А насколько большие? Хозяева, которые уже завели себе такое чудо, с радостью хвастаются своими питомцами и это поражает воображение.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Нет... Ужас!
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13 час.
Елена
Нет, это уже ужас, ужас, ужас!!!
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6 час.

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