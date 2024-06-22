20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

Очень многим людям нравятся змеи и питоны, а может даже анаконды, ведь они такие красивые и большие. А насколько большие? Хозяева, которые уже завели себе такое чудо, с радостью хвастаются своими питомцами и это поражает воображение.
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