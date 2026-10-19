За неделю с 12 по 18 октября 2026 года в Курганской области обрушилась лестница в жилом доме, силовики задержали четырех человек после рейда по вейп-шопам, а прокуратура запросила 12 лет колонии для бывшего главы «Курганавтодора».
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