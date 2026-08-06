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Живая Кубань

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Белая лилия уходит в историю: на черноморском берегу Сочи сохранилось лишь 11 экземпляров редкого морского нарцисса

Белая лилия уходит в историю: на черноморском берегу Сочи сохранилось лишь 11 экземпляров редкого морского нарцисса

Белая лилия уходит в историю: на черноморском берегу Сочи сохранилось лишь 11 экземпляров редкого морского нарциссаПо данным Сочинского национального парка, на российском побережье Чёрного моря осталось всего 11 цветущих экземпляров панкрация морского.

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