Белая лилия уходит в историю: на черноморском берегу Сочи сохранилось лишь 11 экземпляров редкого морского нарцисса

Белая лилия уходит в историю: на черноморском берегу Сочи сохранилось лишь 11 экземпляров редкого морского нарциссаПо данным Сочинского национального парка, на российском побережье Чёрного моря осталось всего 11 цветущих экземпляров панкрация морского.
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