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Пытались замести следы: новые подробности гибели туристов в коллекторе Москвы

Пытались замести следы: новые подробности гибели туристов в коллекторе Москвы

Организатор экскурсий по столичным коллекторам Никита Дубас и продавец билетов на них Александр Ким, которые проходят по делу о гибели восьми человек в августе прошлого года, пытались замести следы преступления.

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