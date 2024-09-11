Пытались замести следы: новые подробности гибели туристов в коллекторе Москвы

Организатор экскурсий по столичным коллекторам Никита Дубас и продавец билетов на них Александр Ким, которые проходят по делу о гибели восьми человек в августе прошлого года, пытались замести следы преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии