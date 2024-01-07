Снег, ветер и морозы придут в Алтайский край под самый конец новогодних каникул

С таким прогнозом выступили в МЧС Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Алтайском крае. По данным синоптиков в регионе днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные, гололёдные явления, метели.