МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках РФ беспилотников

Заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов назвал в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН бездоказательными обвинения Соединенных Штатов Америки и их союзников в адрес Ирана о якобы предоставлении России БПЛА.
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