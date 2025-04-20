Путин выделил селам и школам Южной Осетии к 80-летию Победы по 1 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить по 1 млн рублей каждому селу и школе в Южной Осетии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.
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