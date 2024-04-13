Запуск с полигона Капустин Яр- напоминание недругам: и эта была еще мощнее «Сармата»

Об этом сообщило МО РФ. Запуск проводился боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения в рамках государственных испытаний новейших ракетных систем с целью подтверждения работоспособности находящихся на вооружении ракет.
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