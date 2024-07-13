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"Выход простой – прекратить врать": После серии катастроф в России Крохин задал вопросы властям

"Выход простой – прекратить врать": После серии катастроф в России Крохин задал вопросы властям

С первого июля в России выросли не только тарифы на ЖКХ, но и угроза коммунальных аварий. В то же время в Барнауле бьют фонтаны с нечистотами, унося под асфальт внедорожники и деньги жителей, которые ежемесячно платят "коммуналку".

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