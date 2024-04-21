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СССР-Россия

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Доброе и понимающее WADA

Доброе и понимающее WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказало китайских пловцов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов, сообщает пресс-служба WADA.

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