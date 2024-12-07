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Замглавы правительства Сербии заявил, что Третья мировая война уже началась

Замглавы правительства Сербии заявил, что Третья мировая война уже началась

Единственный вопрос заключается в применении ядерного оружия.Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Третья мировая война уже началась, и единственный вопрос заключается в применении ядерного оружия.

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