Замглавы правительства Сербии заявил, что Третья мировая война уже началась

Единственный вопрос заключается в применении ядерного оружия.Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Третья мировая война уже началась, и единственный вопрос заключается в применении ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии