Шапарин: С начала октября цены вырастут на импортные и на российские авто

Национальный автомобильный союз предупредил о предстоящем резком росте цен на автомобили осенью. Вице-президент Антон Шапарин объяснил это планируемым повышением платы за утильсбор, утвержденным Министерством промышленности и торговли.
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