Посол Антонов: США перестали скрывать истинную цель антироссийских санкций

Решение ввести санкции против российской энергетики показало, что истинной целью США стало устранение конкурента, а не прекращение боевых действий на Украине, указал посол России Анатолий Антонов, обвинив американских политиков в лицемерии.
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