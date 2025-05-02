Бывший мэр и предприниматель подозреваются в мошенничестве с субсидиями на сотни тысяч леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Кагульской прокуратуры объявляют о проведении ряда обысков по делу о мошенничестве в отношении бывшего мэра населенного пункта в Кагульском районе и администратора компании, сообщает Noi.