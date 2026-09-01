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Бывший агент ЦРУ: Русские займут Донбасс и вновь предложат переговоры. А потом пойдут через Днепр

Бывший агент ЦРУ: Русские займут Донбасс и вновь предложат переговоры. А потом пойдут через Днепр

К концу года Россия, всего скорее, выбьет ВСУ из Донбасса, и у Европы появится шанс «включить мозги», выйти на переговоры и быть готовой идти на уступки.

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