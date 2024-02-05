Байден поддержал законопроект Сената о помощи Израилю и Киеву на $118 млрд

Президент США Джо Байден «решительно поддержал» предложенный Сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования на сумму 118 миллиардов долларов, который объединил помощь Украине и Израилю и охрану южной границы Соединенных Штатов.
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