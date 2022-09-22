Сначала эксперимент надо провести на членах семьи этого новатора

О ЕДЕ ПРОГРЕССИВНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ Глава Минпромторга и вице-премьер правительства, г-н Мантуров сделал гениальное, можно сказать историческое заявление насчёт того, что "если поработать с ментальностью (российского населения, надо думать), то личинки мух чёрной львинки "могут зайти" (то есть народ их полюбит и начнёт за право их закупить на Новый год под бургеры, салат оливье и прочие традиционные деликатесы, чтобы приобщиться к истинным гурманам, которые эти самые личинки мух уже и сейчас трескает за обе щёки).