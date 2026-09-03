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«Бигеш» аэропортындагы өч кафега санитария таләпләрен бозган өчен штраф салынган

Кама транспорт прокуратурасы «Бигеш» аэропортындагы өч кафеда санитария таләпләренең җитди бозылуын ачыклаган.

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