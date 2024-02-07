Недалеко от Крыма заметили британский самолет-разведчик

Недалеко от Крыма, над Черным морем, заметили британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint. В сервисе Flightradar24 отображены данные о том, что самолет летел в сопровождении нескольких истребителей Eurofighter Typhoon.
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