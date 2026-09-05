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Ведущие инвесторы утверждают, что XRP занимает центральное место в глобальной повестке дня цифровых финансов

Ведущие инвесторы утверждают, что XRP занимает центральное место в глобальной повестке дня цифровых финансов

Известный инвестор в цифровые активы вновь заявил о своей убежденности в том, что XRP — это гораздо больше, чем типичная криптовалюта, описывая его как ключевую опору в более широких международных усилиях по реформированию мировой финансовой системы.

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