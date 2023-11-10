OpenAI запустит партнёрскую программу, призванную собирать уникальные данные от сторонних организаций для обучения ИИКомпания OpenAI объявила о запуске новой партнёрской программы OpenAI Data Partnerships, целью которой является получение уникальных наборов данных от сторонних организаций для обучения своих ИИ-моделей.