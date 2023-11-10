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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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OpenAI запустит партнёрскую программу, призванную собирать уникальные данные ...

OpenAI запустит партнёрскую программу, призванную собирать уникальные данные ...

OpenAI запустит партнёрскую программу, призванную собирать уникальные данные от сторонних организаций для обучения ИИКомпания OpenAI объявила о запуске новой партнёрской программы OpenAI Data Partnerships, целью которой является получение уникальных наборов данных от сторонних организаций для обучения своих ИИ-моделей.

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