Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего  в огненном ДТП в Адыгее

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего в огненном ДТП в АдыгееГосавтоинспекция Кошехабльского района проводит проверку по факту тяжкого ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.