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Живая Кубань

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  • Владимир Гусев
    За базаром надо следить! А то сейчас все взлетим на воздух - совершенно безобидная трактовка предстоящего взлёта. Ну ...Бдительная пассаж...
  • Владимир Бурцев
    А не береженного конвой стережёт.Бдительная пассаж...
  • Сергей Туренко
    Правильно сделали, если действительно был такой разговор. Береженного БОГ бережет.Бдительная пассаж...

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего  в огненном ДТП в Адыгее

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего  в огненном ДТП в Адыгее

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего  в огненном ДТП в АдыгееГосавтоинспекция Кошехабльского района проводит проверку по факту тяжкого ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.

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