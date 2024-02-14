Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего  в огненном ДТП в Адыгее

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика с Кубани, пострадавшего в огненном ДТП в АдыгееГосавтоинспекция Кошехабльского района проводит проверку по факту тяжкого ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок.
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