Введен дополнительный рейс автобуса в карельский поселок

Женщины добились улучшения автобусного сообщения между Петрозаводском и Эссойлой Участники общественной организации «Женсовет «Эссойльчанка» обратились с проблемами к депутату, заместителю председателя Комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентине Пивненко.