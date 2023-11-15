Астрономы смогли объяснить странное поведение Бетельгейзе и рассказали о будущем гиганта Анастасия АндрееваВ течение многих лет астрономы следят за последними моментами «гаснущей» гигантской звезды Бетельгейзе, уверенные в том, что в ближайшем будущем она претерпит сверхновый взрыв.