Астрономы смогли объяснить странное поведение Бетельгейзе и рассказали о будущем гиганта Анастасия АндрееваВ течение многих лет астрономы следят за последними моментами «гаснущей» гигантской звезды Бетельгейзе, уверенные в том, что в ближайшем будущем она претерпит сверхновый взрыв.
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